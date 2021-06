Mise à jour – Les Frères Taloche La MAC – Relais culturel de Bischwiller, 20 juin 2021-20 juin 2021, Bischwiller.

Mise à jour – Les Frères Taloche

La MAC – Relais culturel de Bischwiller, le dimanche 20 juin 2021 à 17:00

Alors que la tendance dans l’univers de l’humour est au « stand up », Vincent et Bruno nous apportent un peu de fraicheur et de légèreté dans un monde où l’on en a tellement besoin. Le burlesque, la folie, et même un peu de poésie seront au rendez-vous dans ce nouveau spectacle où l’on retrouvera bien entendu l’univers si personnel des Frères Taloche et leur dinguerie contagieuse.

NORMAL 26€ / RÉDUIT 23€ / ABO 20€ / JUNIOR 17€

Un spectacle totalement nouveau et inédit servi par l’un des duos incontournables de l’humour.

La MAC – Relais culturel de Bischwiller 1 rue du stade 67240 Bischwiller Bischwiller Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T17:00:00 2021-06-20T18:30:00