MISC L’Espace 93 Victor Hugo, 19 novembre 2021-19 novembre 2021, Clichy-sous-Bois.

Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 19h30 à 21h

payant

Le trio continue d’explorer le jazz dans une perspective d’ouverture et de cohésion d’ensemble, usant d’une vaste palette de dynamiques et d’émotions…

Avec une expérience enrichie de plusieurs concerts à travers le Canada et l’Europe, le Trio Jérôme Beaulieu, alias Misc, a lancé́ un troisième opus sur l’étiquette Bonsound au printemps 2016. Depuis leurs débuts, les trois musiciens ont à cœur de se réinventer et de sortir du canevas du trio jazz traditionnel. Pour ce concert, le trio souhaitait conserver cette ligne directrice tout en poussant plus loin le travail de réflexion et d’exploration afin de créer un jazz nouveau, hybride et audacieux.

L’Espace 93 Victor Hugo 3 Place de l’Orangerie Clichy-sous-Bois 93390

Contact :L’Espace 93 Victor Hugo 0143882236 espace93@clichysousbois.fr https://www.lespace93.fr/evenement/pompons-dedouard-manceau-et-michele-dhallu/

