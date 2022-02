MisaTango Lambesc, 2 avril 2022, Lambesc.

MisaTango COSEC – Complexe sportif municipal Avenue Léo Lagrange Lambesc

2022-04-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-02 21:45:00 21:45:00 COSEC – Complexe sportif municipal Avenue Léo Lagrange

Lambesc Bouches-du-Rhône

5 8 Créée en 1996, la MisaTango (« Messe à Buenos Aires ») connaît un succès planétaire : jouée en 2013 au Vatican en l’honneur du Pape François, au Carnegie Hall de New York en avril 2016 et enregistrée en France par Michel Piquemal. Martín Palmeri compose une musique brillante et forte qui transcende le répertoire vocal sacré par l’apport des traditions musicales latino-américaines, tout particulièrement celles de son pays d’origine : l’Argentine.

Ici, la chorégraphie est teintée également de deux couleurs. Elle est empreinte tout à la fois de profonde spiritualité et de grande sensualité. Cette dualité est traduite par une succession de solos, de duos et d’ensembles. La gestuelle est tour à tour iconique, exprimant le recueillement et la recherche de transcendance, mais aussi très charnelle, exprimant alors volupté et liberté des corps évoluant dans des mouvements amples et puissants. MisaTango est une mise en exergue chorégraphique de la création originale du compositeur argentin.

Le Ballet Julien Lestel présente MisaTango : Cette MisaTango est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe en latin classique à laquelle se mêlent les harmoniques et les rythmes syncopés du tango.

carole.lorente@lambesc.fr +33 4 42 17 02 96 https://www.lambesc.fr/mes-sorties/agenda/pre-reservations-en-ligne/pre-reservation-en-ligne-culture/

COSEC – Complexe sportif municipal Avenue Léo Lagrange Lambesc

