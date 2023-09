MisaTango de Martin Palmeri Eglise Notre Dame du Travail Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Le mardi 10 octobre 2023

de 20h30 à 21h45

.Public adolescents adultes. payant

Tarif prévente à 19€

Sur place à 25€

Tarif réduit 13-25 ans prévente à 10€

Sur place à 15€

La MisaTango de Martin Palmeri chantée par 100 choristes des Choeurs de Meudon et de Ville d’Avray.

100 choristes des Choeurs de Meudon et de Ville d’Avray, soprano solo, bandonéon, piano et quintette à cordes, dirigés par Adam Vidovic vous feront partager les rythmes ardents du tango argentin.

La merveilleuse et envoûtante MisaTango, de Martin Palmeri.

Au préalable une évasion nocturne avec Sure on this Shining Night de Samuel Barber, des mélodies et des rythmes dépaysants avec Five Hebrew Love Songs d’Eric Whitacre ; et des harmonies inspirantes avec Across the Vast Eternal Sky de Gjeilo.

Eglise Notre Dame du Travail 59, rue Vercingetorix 75014 Paris

Contact : https://www.choeurdemeudon.fr +33660311328 contact@choeurdemeudon.fr https://www.facebook.com/choeurdemeudon/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/choeurdemeudon/?locale=fr_FR https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-meudon/evenements/concert-les-ameriques-le-mardi-10-octobre-2023

Shutterstock