Misantropitalk · El Perreo : le corps au centre d’un mouvement Bar à Bulles Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le mardi 21 novembre 2023

de 19h30 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Le 21 novembre, Misantropical organise un Talk pour parler Perreo, cette danse émancipatrice et porteuse de valeurs sur le dancefloor, qui fait face à l’interdit : la sexualité et les corps serrés.

Pendant ce talk, nous essayerons de décortiquer les visions populaires qui existent sur le perreo et l’attention que ce dernier porte sur les corps et l’expression individuelle. Nous analyserons la place des femmes, les tabous sociaux, les stéréotypes de genre, et les subtilités de cette danse, tout en examinant comment elle est perçue dans le monde, et comment elle influence nos propres expériences de sexualisation et d’exotisation.

MISANTROPICAL est un collectif musical féministe, antiraciste et queer qui s’exprime à travers des rythmes latino-américains. Sa démarche vise à décoloniser la vision des musiques populaires de sa région, à se réapproprier leur racines et l’évolution de leur cultures. Elles organisent des soirées et des talks pour ressembler à sa communauté, partager et célébrer toutes ensemble.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

