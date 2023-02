Misa Tango & Echos d’Argentine EGLISE SAINT LOUIS VINCENNES Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Martin Palmeri Echos d’Argentine

Piazzolla, Guastavino, Ginastera, Yupanqui, Stamponi Avec ces Echos d’Argentine, nous vous invitons à écouter et découvrir des compositeurs argentins parmi les plus célèbres de l’époque récente. Eglise Saint-Léger

Parking du marché de la ferme, 6 rue de Sucy .20.0 EUR20.0.

