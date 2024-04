Misa Criolla Théâtre du Capitole Toulouse, samedi 7 décembre 2024.

Misa Criolla Ariel Ramirez, figure de proue du nativisme argentin, a sublimé la culture traditionnelle sud-américaine. 7 et 8 décembre Théâtre du Capitole Tarif unique 30 €

Avec la Misa Criolla, il déploie toute la richesse des couleurs et rythmes créoles au service d’une piété populaire et joyeuse qui transcende les frontières. Ces frontières, Ramirez a aussi le pouvoir magique de les déplacer : sa Navidad nuestra rêve la Nativité dans les paysages de la pampa argentine, aux accents festifs des bergers de La Rioja. Qui mieux qu’Emiliano Gonzalez Toro et Ramón Vargas, deux ténors au timbre solaire, pouvaient servir cette ferveur latina ? L’un, d’origine chilienne, est à la tête du prestigieux ensemble I Gemelli

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

