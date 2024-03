MIS HERMANOS + Claudia Huaiquimilla AMERICAN COSMOGRAPH 1 Toulouse, vendredi 15 mars 2024.

MIS HERMANOS + Claudia Huaiquimilla Séance d’Ouverture du Festival Cinélatino : avant-première suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Claudia Huaiquimilla. Vendredi 15 mars, 20h30, 23h00 AMERICAN COSMOGRAPH 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T23:00:00+01:00 – 2024-03-16T01:00:00+01:00

VENDREDI 15 MARS À 20H30

Séance d’Ouverture du Festival Cinélatino : avant-première suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Claudia Huaiquimilla.

MIS HERMANOS

GRAND PRIX COUP DE COEUR et PRIX DU PUBLIC • CINÉLATINO 2022

Angel et Franco sont incarcérés depuis un an dans un centre de détention pour mineurs, en attendant le jugement de leur affaire. Malgré l’hostilité du lieu, les deux frères ont réussi à nouer de solides liens avec d’autres adolescents et passent la majeure partie de leurs journées à rêver de ce qu’ils feront lorsqu’ils seront libres. L’arrivée de Jaim, un jeune rebelle, change totalement cette ambiance. Quand celui-ci propose de s’échapper en créant une émeute, il divise le groupe. Certains veulent tenter le coup tandis que d’autres mesurent les risques encourus. Pourtant, au fur et à mesure des déceptions familiales et judiciaires, des bagarres et des violences qu’ils subissent, cette solution aussi dangereuse qu’incertaine semble être la seule issue.

Inspiré de faits réels survenus dans le sud du pays, le deuxième film de Claudia Huaiquimilla évoque la crise des prisons pour mineurs au Chili. La réalisatrice de Mala junta continue de travailler la thématique d’une jeunesse considérée par les autorités comme des « enfants terribles » ou « des fruits gâtés » sans rédemption ni réinsertion possible. Ce sont pourtant simplement des jeunes frappés par la vie et une société qui leur a tourné le dos depuis leur naissance. Mis hermanos nous permet d’adopter leur point de vue et de comprendre ainsi leur réalité et leurs motivations.

AMERICAN COSMOGRAPH 1 24 RUE MONTARDY Toulouse

AMERICAN COSMOGRAPH 1