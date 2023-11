Journées Patrimoine Economique des Pyrénées Atlantiques Miroiterie MAILLOT SARL Bernadets Catégories d’Évènement: Bernadets

Pyrénées-Atlantiques Journées Patrimoine Economique des Pyrénées Atlantiques Miroiterie MAILLOT SARL Bernadets, 24 novembre 2023, Bernadets. Journées Patrimoine Economique des Pyrénées Atlantiques 24 et 25 novembre Miroiterie MAILLOT SARL Chaussures fermées et tenue longue fortement recommandées, pas de photos sans autorisation préalable. Déconseillé aux animaux car risque de blessures ( coupures), entrée gratuite sur inscription Transformateur et installateur de verre pour le bâtiment, l’agencement, la décoration, meubles, divers objets de décoration d’agrément, Etc…. Miroiterie MAILLOT SARL 9 Chemin du Bois Commun 64160 BERNADETS Bernadets 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « miroiterie.maillot@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T09:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00 verre miroiterie Détails Catégories d’Évènement: Bernadets, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Miroiterie MAILLOT SARL Adresse 9 Chemin du Bois Commun 64160 BERNADETS Ville Bernadets Departement Pyrénées-Atlantiques Age max 99 Lieu Ville Miroiterie MAILLOT SARL Bernadets latitude longitude 43.37941;-0.277601

Miroiterie MAILLOT SARL Bernadets Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bernadets/