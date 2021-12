Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Miroirs Étendus : An Index of Metals de Fausto Romitelli et Paolo Pachini – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Miroirs Étendus : An Index of Metals de Fausto Romitelli et Paolo Pachini – Saison Soufflerie Auditorium (L') – Rezé, 8 février 2022, Rezé.

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 25 € / 20 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Musique contemporaine.Vidéo-opéra pour une soprano et onze instrumentistes sonorisés, « An Index of Metals » est une œuvre phare du 21e siècle, composée par Fausto Romitelli sous l’influence du rock psychédélique et de la musique électronique. »An Index of Metals » doit son nom à une longue pièce de Brian Eno et Robert Fripp enregistrée en 1975, méditative et inquiétante. Si le compositeur italien Fausto Romitelli assumait l’influence du rock psychédélique et de l’électronique sur son travail, ce n’est pas au nom d’un mélange des genres mais pour incorporer ces sources au sein d’une musique écrite. Elle n’en est pas pour autant cérébrale : « An Index of Metals » est avant tout une expérience sensorielle, où le son est considéré comme une matière à forger et la forme de l’opéra est détournée en un flux de sons, formes et couleurs. Une saturation des sens pour une œuvre décrite par son auteur comme une “narration abstraite et violente, épurée de tous les artifices de l’opéra, un rite initiatique d’immersion, une transe lumino-sonore.” Composée en 2003 quelques mois avant la mort de Romitelli, mise en image par le vidéaste Paolo Pachini, « An Index of Metals » est l’une des grandes pièces de notre temps. Direction musicale : Fiona MonbetSoprano : Linda OláhChef de chant : Romain Louveau Avec l’Ensemble Miroirs Étendus :Violon : Hélène Maréchaux / Alto : Julia Macarez / Violoncelle : Michèle Pierre / Guitare électrique : En cours / Basse électrique : Olivier Lété / Flûte : Matteo Cesari / Hautbois : Sylvain Devaux / Clarinette : Antoine Cambruzzi / Trompette : Noé Nillni / Trombone : Thibaut Ducheyron / Piano : Qiaochu Li Durée : 1h En partenariat avec Angers Nantes Opéra Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/

Auditorium (L') - Rezé Avenue de Bretagne Ville Rezé