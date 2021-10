Miroirs et Mouvants, le je des 4 éléments – Exposition du photographe Thierry Raffin Lanvollon, 8 novembre 2021, Lanvollon.

Miroirs et Mouvants, le je des 4 éléments – Exposition du photographe Thierry Raffin 2021-11-08 – 2021-12-05 Moulin de Blanchardeau Galerie d’art de Blanchardeau

Lanvollon Côtes d’Armor Lanvollon

Le Moulin de Blanchardeau invite le photographe Thierry Raffin et l’exposition “Miroirs et Mouvants, le je des 4 éléments”.

Un travail sur le thème des quatre éléments où Thierry Raffin, jouant avec la lumière des couleurs et des ombres, revient à l’essence primordiale du monde: la relation entre la terre et le ciel, l’eau et le feu, miroir incertain et mouvant du rêve du monde.

Entrée gratuite, les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.

+33 2 96 70 17 04

