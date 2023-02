Miroirs de Feu Saint-Derrien Saint-Derrien Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Saint-Derrien Concert du groupe « Wonder Bocks » puis le groupe Morbihannais « Les Vrilles ». Repas moules-frites ou saucisses (payant). Feu d’artifice sur le plan d’eau. Bal populaire animé par la Breizhcothèque. Organisé par Le comité d’animation de Saint-Derrien. https://www.facebook.com/people/Comit%C3%A9-danimation-de-Saint-Derrien/100080011835709/ Saint-Derrien

