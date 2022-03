Miroir Noir Le 6b, 24 mars 2022, Saint-Denis.

A travers cette exposition, les artistes abordent le reflet de notre réalité via le numérique et se questionnent. Comment notre technologie moderne détermine-t-elle cette vision ? Diverses installations, projections et vidéos vous permettront de vous immerger dans cette nature hybride et évolutive. ” Dit aussi miroir Claude. Nommé d’après le peintre de paysage du XVIIème siècle, Claude Gellée, dit Claude Le Lorrain, qui en serait son possible inventeur. C’est un petit miroir fumé et convexe. Il servait aux peintres à réduire la nature qu’ils souhaitaient représenter. L’artiste tournait le dos à son sujet et choisissait son cadrage dans le reflet qu’il avait sous les yeux. Il facilitait par sa forme la représentation de l’espace. Cet outil optique sera popularisé ensuite par des guides de voyage anglais. Ils recommanderont son usage à certains points de vue, pour mieux voir les sites qui se déploient devant le voyageur. Le miroir noir transforme la nature en image. Cette expression est aussi la traduction littérale du black mirror. Titre de la populaire série anglaise qui fait référence aux écrans de nos différents appareils électroniques. La vitre noire est celle de notre téléphone portable ou de notre ordinateur éteint. D’une manière métaphorique, on peut aussi voir dans cette expression, l’image du monde que nous construisons en ligne, une version déformée d’un extérieur. Le miroir noir est une réflexion traitée par nos appareils électroniques ”

Miroir Noir (ou Black Mirror) fait référence à la vitre noire de nos téléphones / de nos ordinateurs éteints, ou encore à l’image du monde que nous construisons en ligne.

