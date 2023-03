MIROIR D’ENFANCES, CAMUS & SARTRE SALLE ROBERT DELACAZE, 20 avril 2023, BILLERE.

MIROIR D’ENFANCES, CAMUS & SARTRE SALLE ROBERT DELACAZE. Un spectacle à la date du 2023-04-20 à 20:00 (2023-04-20 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Romanciers, philosophes et dramaturges, accessoirement géniaux, Camus et Sartre ne s’aiment guère. Incompatibles par essence ? Par enfance ? Le petit Jean-Paul a grandi près du jardin du Luxembourg. Le petit Albert dans un quartier pauvre d’Alger. Chez Jean-Paul, il y avait une magnifique bibliothèque, remplie d’objets déifiés. Chez Albert, on ne savait pas lire. Chez aucun d’eux il n’y avait de papa, car il était mort dès les premiers mois de leurs vies. Chez chacun d’eux un grand-parent régnait… Qui mieux que ces deux génies du verbe pour raconter leurs enfances, en alternance ? Extraits du 1er Homme et de Les Mots, mis en parallèle avec amour et espièglerie, pour un voyage en deux enfances parallèles. Enfances tellement semblable et si radicalement opposées. Voyage souriant, émouvant et parfois fort étonnant. MIROIR D’ENFANCES, CAMUS & SARTRE

Votre billet est ici

SALLE ROBERT DELACAZE BILLERE Place de la Mairie Basses-Pyrénées

Romanciers, philosophes et dramaturges, accessoirement géniaux, Camus et Sartre ne s’aiment guère. Incompatibles par essence ? Par enfance ?



Le petit Albert dans un quartier pauvre d’Alger.

Chez Jean-Paul, il y avait une magnifique bibliothèque, remplie d’objets déifiés.

Chez Albert, on ne savait pas lire.

Chez aucun d’eux il n’y avait de papa, car il était mort dès les premiers mois de leurs vies.

Chez chacun d’eux un grand-parent régnait… Le petit Jean-Paul a grandi près du jardin du Luxembourg.Le petit Albert dans un quartier pauvre d’Alger.Chez Jean-Paul, il y avait une magnifique bibliothèque, remplie d’objets déifiés.Chez Albert, on ne savait pas lire.Chez aucun d’eux il n’y avait de papa, car il était mort dès les premiers mois de leurs vies.Chez chacun d’eux un grand-parent régnait… Qui mieux que ces deux génies du verbe pour raconter leurs enfances, en alternance ?

Extraits du 1er Homme et de Les Mots, mis en parallèle avec amour et espièglerie, pour un voyage en deux enfances parallèles.

Enfances tellement semblable et si radicalement opposées.

Voyage souriant, émouvant et parfois fort étonnant.

.13.8 EUR13.8.

Votre billet est ici