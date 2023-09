Jeu d’enquête dans la ville miroir d’eau Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Jeu d’enquête dans la ville miroir d’eau Nantes Nantes, 14 octobre 2023, Nantes. Jeu d’enquête dans la ville Samedi 14 octobre, 14h00 miroir d’eau Nantes gratuit sur inscription sur Eventbrite Jeu d’énigmes urbain organisé par l’association Bâtir avec l’architecte

La célèbre architecte Rose DESVENTS a été retrouvée sans vie au pied du château des Ducs de Bretagne à Nantes. Des documents retrouvés dans sa mallette de travail laissent penser qu’il s’agirait d’un meurtre, mais à ce jour, l’enquête piétine.

Venez prêtez main-forte aux enquêteurs pour élucider l’affaire en parcourant la ville. Votre esprit de déduction et d’observation sera mis à l’épreuve, énigmes, codes, questions vous permettront de mettre à jour la vérité sur ce crime. miroir d’eau Nantes place Marc Elder Nantes 44007 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-enquete-darchi-journees-nationales-de-larchitecture-709263515267?aff=oddtdtcreator »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 bâtir avec l’architecte Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu miroir d'eau Nantes Adresse place Marc Elder Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville miroir d'eau Nantes Nantes latitude longitude 47.215498;-1.549291

miroir d'eau Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/