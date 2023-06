Concert Jardinal – Duo (Serge de Laubier et Michel Edelin) Miroir d’eau Issy-les-Moulineaux, 17 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Dans un parc, à l’ombre des arbres, installé dans des transats vibrants avec vue sur le ciel, le public est invité à s’abandonner à une écoute tactile pour un voyage onirique. Sur la structure des transats, des moteurs électriques qui retransmettent les vibrations du son. Autour du public, 8 hauts-parleurs pour une perception à 360°. Au centre, deux enceintes basses fréquences qui donnent chair et velouté au son. Comme dans l’eau, le son se perçoit autant en conduction osseuse – avec tout le corps – que par les oreilles.

Bruissement des feuilles dans les arbres, douceur de la caresse du vent, polyphonie des oiseaux, Serge de Laubier compose et recompose au Méta-Instrument N°4 des paysages sonores imaginaires qui sont donnés à entendre par tout le corps grâce à un dispositif de transats vibrants et à une diffusion sonore multiphonique immersive.

Avec le flûtiste Michel Edelin, c’est sur les pentes escarpées et inattendues de l’improvisation que s’aventure Serge de Laurier pour des duos de haut vol sur le fil du son !

