Dance ! Miroir d’eau Bordeaux, 29 avril 2023, Bordeaux. Dance ! Samedi 29 avril, 15h00 Miroir d’eau Bordeaux Entrée libre Pour l’occasion, les danseuses et danseurs du Conservatoire, du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse (PESMD) Nouvelle-Aquitaine et du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux se rassemblent sur le Miroir d’eau pour une performance invitant la foule à danser.

Cette collaboration entre les jeunes élèves du conservatoire, les étudiants en danse du PESMD et les danseurs professionnels du ballet de l’Opéra, a permis à chaque participant de se nourrir de la créativité des autres afin de vous proposer une chorégraphie sur la Danse des chevaliers, du ballet Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev. Retrouvez la chorégraphie en vidéo grâce au lien suivant et préparez-vous à danser aux côtés des artistes samedi 29 avril à 15h au miroir d’eau de Bordeaux. Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! Avec la collaboration de l’Opéra National de Bordeaux et du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Miroir d’eau Bordeaux Place de la Bourse, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T15:30:00+02:00

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T15:30:00+02:00 danse journeeinternationale Opéra de Bordeaux

