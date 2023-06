Spectacle de breakdance au Miroir d’eau Miroir d’eau Bordeaux, 23 juin 2023, Bordeaux.

Spectacle de breakdance au Miroir d’eau Vendredi 23 juin, 17h30 Miroir d’eau Entrée libre.

L’association Move It a pour objet de proposer des animations culturelles, sportives, artistiques et de loisirs ainsi que la mise en place de manifestations et d’évènements en lien avec celles-ci.

Retrouvez un spectacle unique lors des Bordeaux Fête le Vin !

Lieu : Miroir d’eau

Le vendredi 23 juin de 17h30 à 19h30

Miroir d'eau, Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T17:30:00+02:00 – 2023-06-23T19:30:00+02:00

art spectacle