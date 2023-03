Mirmande: Circuit piétonnier à la rencontre des Artisans Mirmande, 1 avril 2023, Mirmande.

Mirmande: Circuit piétonnier à la rencontre des Artisans 1 et 2 avril Mirmande

Afin de vous faire découvrir la richesse des Métiers d’Art au détour d’un circuit piétonnier dans le village, nous vous accueillons les Samedi 1 et Dimanche 2 Avril dans notre village classé Plus Beau Village de France.

Ce circuit se veut atypique de part ses lieux d’accueil, parfois insolites, qui permettront à nos nombreux visiteurs de découvrir au détour des ruelles de notre village un large choix d’Artisans d’Art passionnés par leur métier.

De nombreuses démonstrations sont prévues par nos Artisans.

Tailleur sur pierre, vitrailliste, maroquinière, céramistes, tapissière, tisserande, bijoutiers, textile enfants, corsetière robe de mariée, textiles adultes, sculptrices….

Ce sont 29 Artisans aux univers très différents qui auront le plaisir de vous rencontrer et de vous faire partager leur savoir-faire.

Partez à la découverte des artisans d’art au travers des ruelles :

Samedi 10h-19h

Dimanche 10h-18h

1 – Boutique/Galerie en face du Café Bert

Elisa Godefroid, sculpture terre/peinture

Diana Florez, joaillerie contemporaine, bijoutière

Vêtements Joyeux, Tailleur

Sardine et Crocodile, artisan textile enfant

2 – Maison Atelier Luisa Rampon

Luisa Rampon, sculpture sur métal

Ginko Jean-Bernard Lassara

3 – La Petite Boutique de Mirmande

Emi’sfaire, bijoutière argent, verre

Atelier 164, artisan textile déco/utilitaire

4 – Galerie Chantal Ferroussier

Chantal Ferroussier, céramiste

LAMGALERIE64

Poterie LOBELIA, céramiste

5- Camille de Rouvray, horlogère restauratrice

6 – Mairie/salle des fêtes

Atelier O Masculin, Modéliste/textile homme

Christian Roussel, bijoutier en métaux précieux

Vanessa Combe, Tisserande sur métier à bras

Marie Cabrera, céramiste

Dessine-moi une bergère, tapissière d’ameublement

7 – Galerie Sonya Tanios

Sonya Tanios, céramiste

Ninon Millet Barbé, métal sur verre

8 – Boutique Sophie Les Bas Bleus

Coralie Charrier, artisan corsetier/robe de mariée

9 – Galerie Céline Bari

Céline Bari, sculpture sur terre

Atelier DEL, bijoutière en métaux précieux

10 – Boutique Morfia

Laurence Pétré, Verre au chalumeau

11 – EGLISE SAINTE FOY

Patrick Ducré, Vitrailliste

Kévin Brard, Sculpteur sur pierre

Cuir Domo-Ko, maroquinière

Sophie Comberousse, céramiste utilitaire

Atelier NG, tournage sur bois

En balade dans le village Marie Da Prato, illustratrice/graphiste.

Mirmande