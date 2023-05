Compagnie du Bisse spectacles 10 place d’Aurouze Catégories d’évènement: Drôme

Mirmande

Compagnie du Bisse spectacles 10 place d’Aurouze, 21 juillet 2023, Mirmande. L’oeil du clown.

2023-07-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-21 . .

10 place d’Aurouze Théâtre Bisse

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The eye of the clown El ojo del payaso Das Auge des Clowns Mise à jour le 2023-05-13 par Office de Tourisme du Val de Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Mirmande Autres Lieu 10 place d'Aurouze Adresse 10 place d'Aurouze Théâtre Bisse Ville Mirmande Departement Drôme Lieu Ville 10 place d'Aurouze Mirmande

Mirmande 10 place d'Aurouze Mirmande Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirmande/

Compagnie du Bisse spectacles 10 place d’Aurouze 2023-07-21 was last modified: by Compagnie du Bisse spectacles 10 place d’Aurouze 10 place d'Aurouze 21 juillet 2023 10 place d'Aurouze Mirmande

Mirmande Drôme