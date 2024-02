Mirlitons (Version Fracas) 35 bis Rue de la Bibliothèque, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement, samedi 24 février 2024.

Mirlitons (Version Fracas) 35 bis Rue de la Bibliothèque, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Performance de François Chaignaud & Aymeric Hainaux Gamelan Bintang Tiga

• Performance de danse avec chorégraphie

François Chaignaud & Aymeric Hainaux

C’est dans le fracas du réel, de l’espace et des arts conjugués que le miracle d’un langage commun sera guetté.

Dans un duel de lèvres et de pieds, Aymeric Hainaux et François Chaignaud suivent la piste d’un geste brut, tonitruant et délicat.



• Le gamelan Bintang Tiga propose une incursion dans les musiques de cour du gamelan semar pegulingan qui prédominait au XIXème siècle à Bali. Son registre aigu et le caractère doux et raffiné de ses mélodies berçaient les amours et le repos princier des palais royaux Puri. .

