Mirlitons (version fracas) & Gamelan Bintang Tiga Ateliers Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement, samedi 24 février 2024.

Mirlitons (version fracas) & Gamelan Bintang Tiga Ateliers Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Spectacle le 24 février 2024 à 19h.

Programme de la soirée



• 19h Ouverture des portes



• 20h-21h Mirlitons (version fracas) : Performance de danse avec chorégraphie, 4 pieds, 2 bouches



Performance de danse avec chorégraphie

C’est dans le fracas du réel, de l’espace et des arts conjugués que le miracle d’un langage commun sera guetté.

Dans un duel de lèvres et de pieds, Aymeric Hainaux et François Chaignaud suivent la piste d’un geste brut, tonitruant et délicat.



Conception et interprétation Aymeric Hainaux & François Chaignaud Collaboration artistique Sarah Chaumette

Création costumes Sari Brunel



• 21h30-22h30 Gamelan Bintang Tiga : Instrument collectif de Bali sous la direction de Jérémie Abt

Concert de musique balinaise



Le gamelan Bintang Tiga propose une incursion dans les musiques de cour du gamelan semar pegulingan qui prédominait au XIXème siècle à Bali. Son registre aigu et le caractère doux et raffiné de ses mélodies berçaient les amours et le repos princier des palais royaux Puri.

Virtuose et contrastée dans ses variations vertigineuses de vitesses de débits et de dynamiques, cette musique est l’art des nuances, des attaques et des résonances. Elle demande de ses membres une grande coordination pour réaliser ses mélodies entrelacées, uniques au monde, connues sous le nom de Kotekan.



Direction musicale Jérémie Abt

Lore Ajirent-Sagaspe, Annie Bénétreau, Nicola Bergamaschi, Clara Berman, Elisabeth Celle, Mélodie Duchesne, Théo Mérigeau, Gaston Sylvestre, Narimane Baba Aïssa, Pauline Lavergne, Adrien Dariel, M-Jo Long, Diane Malatesta, Solene Risset, Sean Drewry, Brigitte Sylvestre, Benoît Regnault.



Une invitation d’Arcade, galerie des grands bains douches de La Plaine chez Jeanne Barret. Production Mandorle. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24

Ateliers Jeanne Barret 5 Bd Sévigné

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Mirlitons (version fracas) & Gamelan Bintang Tiga Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-12 par Ville de Marseille