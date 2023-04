Championnat de France de navigation marinière avec la Riveraine miribelane Quai du Rhône (face au restaurant Le Quai), 14 mai 2023, Miribel.

Venez assister à cette compétition de navigation marinière riche en émotions tant bien par la difficulté du parcours que par le temps à réaliser: le plus court soit-il !

Plusieurs clubs s’affronteront devant vous. Venez les soutenir! On compte sur vous !.

2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 . .

Quai du Rhône (face au restaurant Le Quai)

Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Come to attend this sailing competition rich in emotions both by the difficulty of the course and by the time to achieve: the shortest is it!

Several clubs will compete in front of you. Come and support them! We count on you!

Venga a presenciar esta competición de vela, rica en emociones, tanto por la dificultad del recorrido como por el tiempo requerido: ¡cuanto más corto, mejor!

Varios clubes competirán frente a ti. ¡Venga a apoyarlos! ¡Contamos con usted!

Erleben Sie einen spannenden Wettbewerb im Segeln, der sowohl durch die Schwierigkeit der Strecke als auch durch die Zeit, die es zu bewältigen gilt, geprägt ist: so kurz wie möglich!

Mehrere Vereine werden vor Ihren Augen gegeneinander antreten. Kommen Sie und unterstützen Sie sie! Wir zählen auf Sie!

Mise à jour le 2023-04-20 par Dombes Côtière Tourisme