Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 16.5 16.5 Les tranches de vie d’une employée d’un théâtre, qui jongle entre son travail de femme de ménage, ses joies et ses peines et ses rêves de devenir comédienne.”



Auteur : Michel Divol

Artiste : Joëlle Leromain

