Restauration d’un fauteuil Bridge Mirepoix, 1 avril 2023, Mirepoix. Restauration d’un fauteuil Bridge 1 et 2 avril Mirepoix Je proposerai une démonstration de restauration d’un fauteuil Bridge. Le bois sera préparé au préalable. Je montrerai comment dégarnir ( mise à nue) et je montrerai les différentes étapes de restauration avec une garniture moderne en mousse. Le tissu choisi sera un coton aux motifs figuratifs pour égayer ce style de fauteuil classique ! La démonstration se fera au cœur d’une boutique dans laquelle je vends des fauteuils. Boutique artisanale et locale !

Le fauteuil sera mis en vente dans la boutique. Mirepoix 27 rue Vigarozy Mirepoix 09500 Ariège Occitanie

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Fauteuil Alcaze Atelier

