MARCHÉ DE NOËL Mirepeisset, 10 décembre 2023, Mirepeisset.

Mirepeisset,Aude

Le Comité des Fêtes de Mirepeisset vous propose son traditionnel « Marché de Noël » à la salle des fêtes et au parc des platanes !

Au programme:

Balade à poney, mini ferme, Photo avec le Père Noël, Tombola de Noël

Food Truck, Huîtres, Gâteaux et Buvette sur place

Et plein de belles choses !.

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Mirepeisset 11120 Aude Occitanie



The Comité des Fêtes de Mirepeisset invites you to its traditional « Christmas Market » in the Salle des Fêtes and the Parc des Platanes!

On the program:

Pony ride, mini-farm, photo with Santa Claus, Christmas tombola

Food Truck, Oysters, Cakes and Refreshments on site

And lots of other great stuff!

El Comité des Fêtes de Mirepeisset (Comité de Fiestas de Mirepeisset) celebra su tradicional « Mercado de Navidad » en la Salle des Fêtes y el Parc des Platanes

En el programa:

Paseo en poni, mini granja, foto con Papá Noel, tómbola navideña

Food Truck, ostras, pasteles y refrescos in situ

Y muchas cosas más

Das Festkomitee von Mirepeisset lädt Sie zu seinem traditionellen « Weihnachtsmarkt » in der Festhalle und im Platanenpark ein!

Auf dem Programm stehen:

Ponyreiten, Mini-Farm, Foto mit dem Weihnachtsmann, Weihnachtstombola

Food Truck, Austern, Kuchen und Getränke vor Ort

Und viele andere schöne Dinge!

Mise à jour le 2023-11-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi