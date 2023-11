Portes et portails de Noël Miremont Miremont, 20 novembre 2023, Miremont.

Portes et portails de Noël 20 novembre – 10 décembre Miremont sur inscription auprès de la mairie

Une activité agréable qui apporte de la couleur et de la joie dans Miremont

et qui remporte un vif succès depuis sa première édition en décembre 2020.

Elle peut se faire en famille et permet d’égayer le village et ses rues

pour le plaisir des enfants et des promeneurs.

Vous décorez votre porte ou votre portail puis vous vous inscrivez

avant le lundi 11 décembre 2023 à la mairie au 05 61 50 67 05

ou au 07 85 00 21 94 (nom, adresse, téléphone). Nous viendrons prendre

une photo de votre oeuvre. Un jury choisira la plus belle qui sera publiée

dans le prochain bulletin miremontais et une exposition sera mise en place

courant février dans le parc Marie Diu.

Les illuminations ne sont pas indispensables (photos prises de jour)

