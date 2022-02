Mirefleurs Mirepeix, 8 mai 2022, Mirepeix.

Mirefleurs Place de la Bareilhe Au bord du Gave Mirepeix

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Place de la Bareilhe Au bord du Gave

Mirepeix Pyrénées-Atlantiques Mirepeix

L'association Culture et Loisirs de Mirepeix met en place une journée festive : Mirefleurs ! A l'occasion de cette fête des fleurs et de la nature, vous pourrez profiter des ventes de fleurs, de fromages, de confitures, de miel, et d'expositions de tableaux en aquarelles….

+33 6 73 21 34 80

