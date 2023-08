JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : LA CHAPELLE DE LA OULTRE Mirecourt, 16 septembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Journées Européennes du Patrimoine

La Chapelle de la Oultre

Ouverture du site avec une permanence assurée par les bénévoles du quartier.

Visite libre. Tout public

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



European Heritage Days

La Chapelle de la Oultre

The site is open to the public and staffed by local volunteers.

Open to the public

Jornadas Europeas del Patrimonio

La Chapelle de la Oultre

El sitio está abierto al público y es atendido por voluntarios locales.

Abierto al público

Europäische Tage des Kulturerbes

Die Kapelle der Oultre

Öffnung der Stätte mit einem Bereitschaftsdienst, der von Freiwilligen aus der Nachbarschaft geleistet wird.

Freier Besuch

Mise à jour le 2023-08-21 par OT MIRECOURT