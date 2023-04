BRADERIE Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

La Ville de Mirecourt anime son centre-ville en proposant une braderie. Les commerçants locaux occuperont leur devanture et le reste sera occupé par des exposants divers : revendeurs, créateurs, artisans et producteurs. La place de Gaulle sera animée par des ateliers, des fanfares et démonstrations diverses. pvd@mirecourt.fr +33 3 29 37 81 60 https://www.mirecourt.fr/ Ville de Mirecourt

