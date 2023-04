BROCANTE DE L’AMICALE DU FAUBOURG SAINT VINCENT Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Vosges . 45ème Foire à la Brocante organisée par l’Amicale du Faubourg Saint Vincent.

Buvette et restauration sur place.

Réservation au 06 31 24 89 63. nicolas.natacha88@wanadoo.fr +33 6 31 24 89 63 Jacqueline Macou – Pixabay

