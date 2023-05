FESTIVAL TOUTES NOS VOIX : SPECTACLE VIVANT PASSANT.ES : JOURNÉE DE LA JUPE AU LYCÉE DE MIRECOURT 48 rue Sainte Cécile, 25 mai 2023, Mirecourt.

Spectacle vivant « PASSANT.ES » par la Compagnie de l’Alérion sur le harcèlement de rue et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le spectacle sera suivi d’une rencontre entre les artistes et les élèves du lycée Jean Baptiste Vuillaume sur les thématiques de l’égalité, du harcèlement, du genre, et la lutte contre les discriminations.

TOUTES NOS VOIX est un festival citoyen, populaire et culturel, qui s’engage pour les droits des femmes et l’égalité.

Réservation conseillée.. Tout public

Jeudi 2023-05-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-25 12:00:00. 0 EUR.

48 rue Sainte Cécile Cinéma le Rio

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



FESTIVAL TOUTES NOS VOIX : JOURNÉE DE LA JUPE AU LYCÉE DE MIRECOURT.

Live performance » PASSANT.ES » by the Compagnie de l?Alérion on street harassment and the fight against sexist and sexual violence. The show will be followed by a meeting between the artists and the students of the Jean Baptiste Vuillaume high school on the themes of equality, harassment, gender, and the fight against discrimination.

TOUTES NOS VOIX is a citizen, popular and cultural festival, which is committed to women’s rights and equality.

Reservation is recommended.

FESTIVAL TOUTES NOS VOIX : JOURNÉE DE LA JUPE AU LYCÉE DE MIRECOURT.

Espectáculo en directo « PASSANT.ES » de la Compagnie de l’Alérion sobre el acoso callejero y la lucha contra la violencia sexista y sexual. El espectáculo irá seguido de un encuentro entre los artistas y los alumnos del instituto Jean Baptiste Vuillaume sobre los temas de la igualdad, el acoso, el género y la lucha contra la discriminación.

TOUTES NOS VOIX es un festival popular y cultural comprometido con los derechos de la mujer y la igualdad.

Se recomienda reservar.

FESTIVAL TOUTES NOS VOIX: JOURNÉE DE LA JUPE (TAG DES ROCKS) IM LYCÉE DE MIRECOURT.

Theaterstück « PASSANT.ES » der Compagnie de l’Alérion über Belästigung auf der Straße und den Kampf gegen sexistische und sexuelle Gewalt. Im Anschluss an die Aufführung findet ein Treffen zwischen den Künstlern und den Schülern des Lycée Jean Baptiste Vuillaume zu den Themen Gleichheit, Belästigung, Gender und Kampf gegen Diskriminierung statt.

TOUTES NOS VOIX ist ein Bürger-, Volks- und Kulturfestival, das sich für Frauenrechte und Gleichstellung einsetzt.

Reservierung empfohlen.

