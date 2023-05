FESTIVAL TOUTES NOS VOIX : CONFÉRENCE LA LUTHERIE AU FÉMININ Auditorium du lycée Jean Baptiste Vuillaume, 24 mai 2023, Mirecourt.

TOUTES NOS VOIX est un festival citoyen, populaire et culturel, qui s’engage pour les droits des femmes et l’égalité.

Conférence de Hélène CLAUDOT HAWAD.

Réservation conseillée. Tout public

Mercredi 2023-05-24 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-24 . 0 EUR.

Auditorium du lycée Jean Baptiste Vuillaume rue des Martyrs de la Résistance

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



FESTIVAL TOUTES NOS VOIX : CONFERENCE ON WOMEN’S LUTHERIE

TOUTES NOS VOIX is a popular and cultural festival, which is committed to women’s rights and equality.

Conference by Hélène CLAUDOT HAWAD.

Reservation advised

FESTIVAL TOUTES NOS VOIX : CONFERENCIA SOBRE LUTHERÍA FEMENINA

TOUTES NOS VOIX es un festival popular y cultural comprometido con los derechos de la mujer y la igualdad.

Conferencia a cargo de Hélène CLAUDOT HAWAD.

Reserva aconsejada

FESTIVAL TOUTES NOS VOIX: KONFERENZ ÜBER DEN WEIBLICHEN GEIGENBAU

TOUTES NOS VOIX ist ein Bürger-, Volks- und Kulturfestival, das sich für Frauenrechte und Gleichberechtigung einsetzt.

Vortrag von Hélène CLAUDOT HAWAD.

Reservierung empfohlen

