SOIRÉE APÉRO-LECTURES : TOUTES NOS VOIX 11 rue Vuillaume, 23 mai 2023, Mirecourt.

Dans le cadre du festival “Toutes nos voix”, une soirée lecture conviviale autour d’un apéritif préparé par des producteurs locaux.

Dès 6 ans.

Inscription à la médiathèque. par mail à ludotheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr ou au 03 29 29 82 46. Tout public

Mardi 2023-05-23 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-23 . 0 EUR.

11 rue Vuillaume Médiathèque Intercommunale de Mirecourt

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



EVENING APERITIF-READINGS: ALL OUR VOICES.

As part of the festival « Toutes nos voix », a friendly reading evening around an aperitif prepared by local producers.

From 6 years old.

Registration at the media library. by mail at ludotheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr or at 03 29 29 82 46

VELADA DE APERITIVO-LECTURA: TOUTES NOS VOIX.

En el marco del festival « Toutes nos voix », una agradable velada de lectura acompañada de un aperitivo preparado por productores locales.

A partir de 6 años.

Inscripciones en la mediateca. por correo electrónico a ludotheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr o en el 03 29 29 82 46

APERO-LESEABEND: TOUTES NOS VOIX.

Im Rahmen des Festivals Toutes nos voix » findet ein gemütlicher Leseabend mit einem Aperitif statt, der von lokalen Produzenten zubereitet wird.

Ab 6 Jahren.

Anmeldung in der Mediathek, per E-Mail an ludotheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr oder unter 03 29 29 82 46

