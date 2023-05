SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE : GRANDE COLLECTE POUR LES ENFANTS VICTIMES DE LA GUERRE 32 rue Général Leclerc, 2 mai 2023, .

Solidarité avec l’Ukraine.

Grande Collecte pour les enfants victimes de la guerre.

Recherche, alimentation infantile, produits d’hygiène, jouets peluches, vêtements de bébé, enfant (enfants – de 5 ans).

Collecte organisée par l’association Liouba Lorr’Ukraine en partenariat avec la ville de Mirecourt. Tout public

Vendredi 2023-05-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-12 17:00:00. 0 EUR.

32 rue Général Leclerc Mairie

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Solidarity with Ukraine.

Big collection for the children victims of the war.

Research, infantile food, hygiene products, toys, cuddly toys, baby clothes, children (children – 5 years).

Collection organized by the association Liouba Lorr’ Ukraine in partnership with the city of Mirecourt

Solidaridad con Ucrania.

Gran recogida para los niños víctimas de la guerra.

Investigación, alimentos infantiles, productos de higiene, juguetes, peluches, ropa de bebé, niños (menores de 5 años).

Colecta organizada por la asociación Liouba Lorr’Ukraine en colaboración con la ciudad de Mirecourt

Solidarität mit der Ukraine.

Große Sammlung für Kinder, die Opfer des Krieges wurden.

Suche, Kindernahrung, Hygieneprodukte, Spielzeug, Plüschtiere, Baby- und Kinderkleidung (Kinder unter 5 Jahren).

Die Sammlung wird von der Vereinigung Liouba Lorr’Ukraine in Zusammenarbeit mit der Stadt Mirecourt organisiert

Mise à jour le 2023-04-29 par OT MIRECOURT