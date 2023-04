CONCERT DU QUATUOR CONVERGENCE Cours Stanislas, 16 avril 2023, Mirecourt.

Concert : Le Quatuor Convergence

Le Quatuor Convergence vous donne rendez-vous au Musée de Mirecourt pour un concert en plein coeur de l’exposition « La fabrication de la musique ».

Au programme : Ferenc Farkas, Piccola musica di concerto, 1961 – Nikolaï Rimsky-Korsakov, Anatoli Liadov, Alexandre Borodine, Alexandre Glazounov, Quatuor à cordes sur le nom B-la-F, 1886.

Avec : Pascal Monlong (1er violon), Yann Regnault (2nd violon), Virginie Bourhaux (alto) et Florent Bellom (violoncelle).

Réservation conseillée : 03.29.37.81.59 / info@musee-mirecourt.fr

Concert organisé par l’association Les Chemins de traverse.. Tout public

Dimanche 2023-04-16 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-16 . 5 EUR.

Cours Stanislas Musée de la Lutherie et de l’Archèterie

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Concert : The Convergence Quartet

The Quatuor Convergence invites you to the Museum of Mirecourt for a concert in the heart of the exhibition « The making of music ».

On the program: Ferenc Farkas, Piccola musica di concerto, 1961 – Nikolaï Rimsky-Korsakov, Anatoli Liadov, Alexandre Borodine, Alexandre Glazounov, String Quartet on the name B-la-F, 1886.

With : Pascal Monlong (1st violin), Yann Regnault (2nd violin), Virginie Bourhaux (viola) and Florent Bellom (cello).

Reservation advised: 03.29.37.81.59 / info@musee-mirecourt.fr

Concert organized by the association Les Chemins de traverse.

Concierto: Cuarteto Convergence

El Cuarteto Convergencia ofrecerá un concierto en el Museo Mirecourt, en el marco de la exposición « La creación musical ».

En el programa: Ferenc Farkas, Piccola musica di concerto, 1961 – Nikolaï Rimsky-Korsakov, Anatoli Liadov, Alexandre Borodine, Alexandre Glazounov, Quatuor à cordes sur le nom B-la-F, 1886.

Con : Pascal Monlong (1er violín), Yann Regnault (2º violín), Virginie Bourhaux (viola) y Florent Bellom (violonchelo).

Reserva recomendada: 03.29.37.81.59 / info@musee-mirecourt.fr

Concierto organizado por la asociación Les Chemins de traverse.

Konzert: Das Convergence-Quartett

Das Quatuor Convergence lädt Sie im Museum von Mirecourt zu einem Konzert inmitten der Ausstellung « La fabrication de la musique » (Die Herstellung von Musik) ein.

Auf dem Programm stehen: Ferenc Farkas, Piccola musica di concerto, 1961 – Nikolai Rimsky-Korsakov, Anatoli Ljadov, Alexander Borodin, Alexander Glazunov, Streichquartett auf den Namen B-la-F, 1886.

Mit: Pascal Monlong (1. Violine), Yann Regnault (2. Violine), Virginie Bourhaux (Viola) und Florent Bellom (Violoncello).

Reservierung empfohlen: 03.29.37.81.59 / info@musee-mirecourt.fr

Konzert organisiert von der Vereinigung Les Chemins de traverse.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT MIRECOURT