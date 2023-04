MATCH DE BASKET MASCULIN NM3 : EFFORT BASKET MIRECOURT CONTRE BCS – BASKET CLUB DE SOUFFELWEYERSHEIM 62 Rue Bonn-Beuel, 15 avril 2023, Mirecourt.

Match de Basket Masculin Nationale 3 – BCS- Basket Club de Souffelweyersheim.

Championnat de France (23ème journée).

Match dédié au personnel hospitalier de Ravenel à l’amicale des pompiers et jeunes sapeurs pompiers de Mirecourt.

Tribune supporters et restauration sur place.

Restauration et buvette sur place.

Tarifs 4€ adultes, 2€ étudiants.

(gratuit pour les – de 18 ans et les licenciés). Tout public

Samedi 2023-04-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-15 . EUR.

62 Rue Bonn-Beuel Salle Hacquard

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



National 3 Men’s Basketball game – BCS- Basket Club de Souffelweyersheim.

French Championship (23rd day).

Match dedicated to the hospital staff of Ravenel to the firemen?s association and young firemen of Mirecourt.

Supporters’ stand and catering on site.

Catering and refreshments on site.

Prices 4? adults, 2? students.

(free for children under 18 years old and members of the association)

Partido de Baloncesto Nacional 3 Masculino – BCS- Basket Club de Souffelweyersheim.

Campeonato de Francia (23ª jornada).

Partido dedicado al personal del hospital de Ravenel a la asociación de bomberos y a los jóvenes bomberos de Mirecourt.

Stand de aficionados y catering in situ.

Catering y refrescos in situ.

Precios 4? adultos, 2? estudiantes.

(gratis para menores de 18 años y titulares de licencia)

Basketballspiel der Männer Nationale 3 – BCS- Basket Club de Souffelweyersheim.

Französische Meisterschaft (23. Spieltag).

Das Spiel ist dem Krankenhauspersonal von Ravenel und dem Freundeskreis der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr von Mirecourt gewidmet.

Fantribüne und Catering vor Ort.

Essen und Trinken vor Ort.

Preise: 4? Erwachsene, 2? Studenten.

(kostenlos für Kinder unter 18 Jahren und Lizenzinhaber)

Mise à jour le 2023-04-11 par OT MIRECOURT