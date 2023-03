JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART- LUTHIERS – COSTUMIÈRE – MUSÉE DE MIRECOURT Mirecourt OT MIRECOURT Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

2023-04-01 – 2023-04-02

Journées européennes des métiers d'art à Mirecourt

-,Atelier Antoine Carbonare 24 rue Général Leclerc Luthier du quatuor Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h

– Atelier Jean-Claude Condi 4 rue Ste Cécile Luthier fabricant d’instruments à cordes frottées Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h

– Solène Verdelet Costumière 22 rue Chanzy expose à l’office de Tourisme 1er avril de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

– Musée de Mirecourt Quai Stanislas:

. Présentation d’une nouvelle acquisition, une guitare Larousse de 1825, en présence du luthier Erik Pierre Hofmann

. Diffusion du film-documentaire de Christophe Ferrux, « Le Songe du luthier », en présence de la productrice du film, Catherine Louis

.Conférence musicale « Le Songe du luthier. Un quatuor fait du même bois », avec le luthier Pierre Louis et le quatuor Adastra

.Ateliers jeune public autour de la gouge et du rabot

.Découverte de l’exposition « La fabrication de la musique »

.Visites autour de l’établi à l’atelier du musée « Chez Gérôme »

.Ateliers avec la designer Ophélie Benito autour de la thématique « Un musée pour tous : le rêve d’un musée dédié à la fabrication de la musique » +33 3 29 37 01 01 Mirecourt

