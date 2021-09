Mirecourt Espace Flambeau Mirecourt Mirecourt, Vosges Un, deux, tr…ad invite les Tralala Lovers Espace Flambeau Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Un, deux, tr…ad invite les Tralala Lovers Espace Flambeau Mirecourt, 6 novembre 2021 21:00, Mirecourt. 6 et 7 novembre Sur place 10€ 06-15-69-77-28, 12trad@free.fr Bal folk de Mirecourt 2021 Le “fameux” bal de Mirecourt est enfin de retour!!! Comme pour de nombreux évènements, le Pass Sanitaire sera OBLIGATOIRE. Cette année, cela sera avec :

• en première partie, le groupe de l’association 1, 2, tr…ad

• et un groupe professionnel : le groupe Tralala Lovers L’humour toujours au coin de la ritournelle, Les Tralala Lovers vous offrent un spectacle à danser et… à écouter ! Le duo cultive l’art du clin d’œil, du pas de côté, qu’il sert avec une gourmandise polissonne. Au fil du bal des surprises dans lesquelles le chant est à l’honneur, soutenu par l’accordéon, le violon, le banjo, et même par des percussions, harmonica, guimbarde, boite à musique… Une énergie pop sur le dancefloor des musiques trad’ !

• Diego Meymarian : chant, violon, banjo, guimbarde

• Vincent Gaffet : chant, accordéon, harmonica, piano, ukulele, componium, guimbarde, percussions Plus d’informations sur http://www.lesentetes.com/fr/groupes/tralala-lovers/ Buvette et gâteaux sur place. Espace Flambeau Mirecourt avenue Duchêne Mirecourt 88304 Mirecourt Vosges samedi 6 novembre – 21h00 à 23h59

dimanche 7 novembre – 00h00 à 01h30

