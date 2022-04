Un, deux, tr…ad invite… ARBADETORNE Espace Flambeau Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Un, deux, tr…ad invite… ARBADETORNE Espace Flambeau Mirecourt, 22 octobre 2022 21:00, Mirecourt. 22 et 23 octobre Sur place 10,00 € 12trad@free.fr, 06 15 69 77 28 Bal folk de Mirecourt 2022 Le “fameux” bal folk de Mirecourt se tiendra cette année le 22 Octobre 2022! Les groupes invités sont :

• en première partie, le groupe “local” VIENDEZ-VOIR

• et un groupe professionnel : ARBADETORNE! Les musiciens d’Arbadétorne vous font partager leur longue histoire de musique à danser en vous proposant un bal traditionnel constitué du riche répertoire vendéen. Un bal mené, un bal où même le danseur novice découvre les joies des pas et des figures. Plus qu’une occasion de danse le bal d’Arbadétorne c’est le plaisir de la rencontre au détour d’une figure, c’est le bonheur de la danse collective. Loin de la démonstration de danseurs spécialistes, ces instants de convivialité renouvelés sont accessibles à tous tant Arbadétorne est accoutumé à « mettre en danse » des publics non initiés. Au-delà du plaisir de la danse, le Bal Vendéen d’Arbadétorne est aussi l’occasion de découvrir un riche répertoire musical tant instrumental que chanté, l’entrain des chansons à répondre support des ronds de l’île d’Yeu et Noirmoutier, l’univers bourdonnant des violons traditionnels du Haut-Bocage Vendéen… L’énergie débordante du bal « façon Arbadétorne » embarque le danseur dans une histoire. Un univers foisonnant fait de chansons à mener les ronds, de violons bourdonnants, d’un accordéon aérien ponctué par une rythmique de guitare obsédante… – Michaël Auger : accordéon diatonique, chant

– Maxime Chevrier : violon, mandoline, chant

– Jean-François Rambaud : guitare, violon, chant ALORS, ON DANSE!?! Buvette et gâteaux sur place. Espace Flambeau Mirecourt avenue Duchêne Mirecourt 88304 Mirecourt Vosges samedi 22 octobre – 21h00 à 23h59

dimanche 23 octobre – 00h00 à 01h30

