L’association “1, 2, tr…ad” invite “NÒU”!!! Espace Flambeau Mirecourt, 9 novembre 2019 21:00, Mirecourt. Samedi 9 novembre 2019, 21h00 Sur place 10€ Bal folk de Mirecourt Le “fameux” bal de Mirecourt est de retour!!! Cette année, cela sera le samedi 9 Novembre 2019 à 21h à l’espace Flambeau à Mirecourt, avec : – en première partie, le groupe de l’association “1, 2, tr…ad”, – et un groupe professionnel : le groupe NÒU!!! Présentation de ce groupe : le trio est né avec la création de la grande région Nouvelle Aquitaine. Nouveau territoire, nouveau répertoire, nouvelle identité ! Benoit Roblin, Arnaud Bibonne et Gilles De Becdelièvre ont eu l’envie de faire se rencontrer leurs compositions et mélodies traditionnelles de la nouvelle région pour proposer un bal riche de variétés de danses et d’influences. La vielle à roue, la boha et l’accordéon diatonique se mélangent parfaitement, le groove est posé, le bal néo-aquitain peut commencer ! Buvette et gâteaux sur place. Espace Flambeau Mirecourt avenue Duchêne Mirecourt 88304 Mirecourt Vosges samedi 9 novembre 2019 – 21h00 à 01h30

