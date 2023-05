Soirée festive au Prieuré Saint-André, 26 mai 2023, Mirebeau.

La soirée festive revient pour sa 5ème édition !

Cette année, l’Office de Tourisme du Haut-Poitou vous emmène dans un autre lieu chargé d’histoire : le Prieuré Saint-André.

Au programme :

De 18h à 20h30 : visite guidée du Prieuré par Anthony Bernard

20h30 : concert du groupe Mannix Project (reprise des standards pop et des derniers tubes du moment, à la sauce funky minimaliste)

Tarif 5€/personne : visite guidée + concert + 1 boisson locale (avec ou sans alcool) + gourmandises du Haut-Poitou.

Possibilité d’emmener votre pique-nique ou de vous restaurer dans les commerces de proximité (Mirbokebab, Gang of Pizza, boulangerie).

Renseignement et inscription auprès de l’Office de Tourisme du Haut-Poitou.

Réservation obligatoire..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 22:00:00. .

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The festive evening returns for its 5th edition!

This year, the Tourist Office of Haut-Poitou takes you to another place full of history: the Prieuré Saint-André.

On the program:

From 6:00 pm to 8:30 pm: guided tour of the Priory by Anthony Bernard

8:30 pm: concert by the Mannix Project (cover of pop standards and the latest hits, with a funky minimalist twist)

Price 5€/person : guided tour + concert + 1 local drink (with or without alcohol) + delicacies from the Haut-Poitou.

Possibility to bring your own picnic or to eat in the local shops (Mirbokebab, Gang of Pizza, bakery).

Information and registration at the Haut-Poitou Tourist Office.

Reservation required.

La velada festiva llega a su 5ª edición

Este año, la Oficina de Turismo de Haut-Poitou le llevará a otro lugar cargado de historia: el Prieuré Saint-André.

En el programa:

De 18:00 a 20:30: visita guiada del Priorato por Anthony Bernard

20.30 h: concierto de Mannix Project (versiones de clásicos del pop y de los últimos éxitos, con un toque funky minimalista)

Precio 5€/persona: visita guiada + concierto + 1 bebida local (con o sin alcohol) + delicias del Haut-Poitou.

Puede llevar su propio picnic o comer en las tiendas locales (Mirbokebab, Gang of Pizza, panadería).

Información e inscripciones en la Oficina de Turismo del Haut-Poitou.

Reserva obligatoria.

Der festliche Abend kehrt für seine 5. Ausgabe zurück!

Dieses Jahr führt Sie das Office de Tourisme du Haut-Poitou an einen anderen geschichtsträchtigen Ort: das Priorat Saint-André.

Auf dem Programm stehen:

Von 18:00 bis 20:30 Uhr: Führung durch die Priorei durch Anthony Bernard

20.30 Uhr: Konzert der Gruppe Mannix Project (Coverversionen von Popstandards und aktuellen Hits mit minimalistischer Funky-Sauce)

Preis 5?/Person: Führung + Konzert + 1 lokales Getränk (mit oder ohne Alkohol) + Leckereien aus dem Haut-Poitou.

Möglichkeit, Ihr Picknick mitzunehmen oder sich in den nahegelegenen Geschäften zu verpflegen (Mirbokebab, Gang of Pizza, Bäckerei).

Informationen und Anmeldung beim Office de Tourisme du Haut-Poitou.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Poitou