One Day Jazz – Concert Big Band Ecole des 3 Arts, 29 août 2021 18:00, Mirebeau-sur-Bèze.

Dimanche 29 août, 18h00 Entrée libre https://www.facebook.com/groups/OH-La-Plaine-des-Sons-911591562567684

L’orchestre d’Harmonie « La Plaine des Sons » présente CONCERT BIG BAND ONE DAY JAZZ Evènement gratuit et en plein air

La musique : un formidable vecteur de rencontres et d’échanges !

Cette journée de stage accueille 40 musiciens du département de Côte-d’Or, ayant une pratique régulière en harmonie (vents et percussions), intègre un orchestre éphémère d’un jour, en formation Big Band.

Le Stage d’été itinérant de CMF Côte d’Or est organisé en collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie « La Plaine des Sons », avec le soutien de la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois et du Conseil Départemental de Côte d’Or.

Thème retenu pour cette journée : Histoire(s) du Jazz.

Contrairement à une légende tenace, l’apparition du jazz en France n’a pas été importé par les GI’s à la libération en 1945, mais 28 ans plutôt : dans les troupes américaines débarquées les 31 décembre 1917 et 1er janvier 1918 à Saint-Nazaire et Brest se trouve James Reese Europe, un nom prédestiné, joueur de ragtime très connu en Amérique. Son orchestre a compté jusqu’à cent musiciens.

*Le jazz, cet art de vivre *

Les clubs de Jazz à Harlem, Chicago, La Nouvelle Orléans, Kansas city… à Paris, Londres. On y croise les plus grands et pionniers : Sidney Bechet, Louis Armstrong, Duke Ellington…Le jazz est un genre musical originaire du Sud des États-Unis, au sein des communautés afro-américaines, naît il y a plus de cent ans.

Le saxophoniste ténor Johnny Griffin, un brin philosophe décrivait le Jazz comme « une musique faite par et pour des gens qui ont décidé de se sentir bien en dépit des circonstances ».

Nous aimons bien cette définition : plongez avec nous, dans l’univers des Jazz !

Du ragtime au jazz actuel, il recouvre de nombreux sous-genres marqués par un héritage de la musique euro-américaine et afro-américaine, et conçus pour être joués en public et le faire le danser.

Il émerge à partir d’autres genres musicaux, dont le ragtime, la marche, le negro spiritual et le blues, et comporte des caractéristiques telles que l’utilisation fréquente de l’improvisation, de la polyrythmie, de la syncope, du shuffle, du scat et des notes bleues (« blue note »).

Couramment associé aux cinq instruments emblématiques du jazz — le saxophone, la trompette, le trombone, la clarinette et le piano —, le jazz mobilise cependant un grand nombre d’instruments différents, dont la guitare, la batterie, et la contrebasse.

Le temps d’une aubade musicale en plein air, retrouvez le plaisir du Jazz en grande formation et replongez dans cet univers richement colorée : Le jazz, est un genre qui en regroupe cent autres.

Demandez le programme !

• Moonlight Serenade – Glenn Miller

• Birdland – Joe Zawinul

• Saint-Louis Blues – Louis Armstrong (William Christopher Handy)

• Cantaloup Island – Herbie Hancock

• Whitchcraft (avec chant soliste) – Cy Coleman / Carolyn Leigh

• Sing, Sing, Song – Claude Nougaro (Work Song de Nat Adderley)

Découvrez les porteurs du projet :

• Noëlle ROBERT, Présidente de CMF Côte-d’Or

• Eric INGARDIN, Direction du stage d’été itinérant 2021

• Nathalie CAYOT, Présidente de l’OH La Plaine des Sons

• Arnaud CAUMEIL, Direction musicale de « One Day Jazz »

• Encadrement professionnel de l’orchestre :

o Laurent OLIVIER, flûte

o Gaëlle LAVAUR MARTINEZ, clarinette

o Bertrand DI LEONE, saxophone

o Bertrand GILLET, trompette

o Marie POTOT, trombone

o Benjamin MICHON, guitare et guitare basse

o Mathieu PINOIT, percussions

• Arrangements et orchestrations :

o Arnaud CAUMEIL

o Emilie CAUMEIL

Nos partenaires :

• Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois

• Ecole des 3 Arts

• Conseil Départemental de Côte-d’Or

Arnaud Caumeil, direction musicale

Arnaud CAUMEIL, s’est formé comme musicien et flûtiste dans plusieurs Conservatoires en France et à l’étranger (Toulouse, Meudon, Paris, Lyon, Munich) pour se consacrer à une carrière de chambriste, de musicien d’orchestre et de pédagogue.

La direction d’orchestre

Arnaud Caumeil est venu un peu par hasard à la direction d’orchestre et aussi par curiosité personnelle : dès son plus jeune âge, il est attiré par l’univers de l’orchestre, conforté par de belles rencontres : Sir Colin Davis, Lorin Maazel, Sergiu Celibidache, Michel Plasson, Rolf Reuter, Gilbert Amy, Eduardo Lopes, Philippe Fournier, Andrés Briceño, Davin Pierson Torre, Andy Perkins, Aaron Orkish…

Par la suite, il développe des projets et des partenariats avec de nombreux artistes, conservatoires et orchestres, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Parmi les projets menés, on peut citer :

• 12 ans de fructueuse collaboration avec des orchestres symphoniques, à vents et Big Band de l’Etat du Michigan aux Etats-Unis : Flint School of Performing Arts, Fenton Jazz Big Band, Goodrich Wind Band ;

• La collaboration avec les musiciens Vénézueliens d’El Sistéma a changé son regard sur le monde musical : la résidence du « Simon Bolivar Big Band Jazz » organisée en novembre 2017, a été le couronnement de dix ans de travail acharné pour développer la pratique du Jazz en grande formation ;

• Plusieurs centaines de concerts organisés à l’invitation de partenaires comme Le Festival « Jazz à Vienne », le « Hot Club » et le « Bémol 5 » à Lyon, « l’International Jazz Day »…

A propos de CMF Côte-d’Or

CMF Côte d’Or rassemble 44 structures adhérentes : orchestres d’harmonie et big band jazz, fanfares et batterie-fanfares, brass-band et ensembles de cuivres, orchestre symphonique et chorales, écoles de musique, associations de soutien aux écoles de musique, clubs d’accordéons et groupe folklorique.

Elle propose entre autres :

– des stages pour les musiciens,

– des évaluations pour les élèves,

– des formations pour les chefs d’orchestre,

– un orchestre départemental pour toutes les générations,

– un accompagnement technique pour les adhérents sur des projets artistiques à rayonnement départemental.

CMF Côte-d’Or est une Fédération et un réseau pour développer les pratiques artistiques en amateur. La Confédération Musicale de France est la plus importante association musicale en France ; en son sein, CMF Côte d’Or agit au niveau départemental :

• Notre ADN, c’est agir pour la cohésion sociale ;

• Nous représentons un maillage important sur le territoire, d’ensembles musicaux et d’écoles de musique ;

• Ces ensembles accueillent des musiciens de tous âges et de tous milieux ;

• Ceci reflète bien la volonté de nos adhérents de s’affirmer dans la notion de mixité sociale et du bien-vivre ensemble.

Contact presse :

Mme Noëlle ROBERT, Présidente – noelle.robert@cmf-cotedor.org – Tel : 06 11 40 37 14

Siège social de CMF Côte d’Or : L’ENTREPOT – 40 RUE DE LONGVIC – 21300 CHENOVE – Boite J4/16 Tel. 03 80 41 12 03 – Mail : federation-musique@cmf-cotedor.org

Site : www.cmf21.opentalent.fr

Pour nous écrire à propos du stage : stagecmf21@gmail.com

Ecole des 3 Arts 6 place Général Viard – 21310 Mirebeau-sur-Bèze 21310 Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

dimanche 29 août – 18h00 à 18h30