Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le mardi 5 octobre à 20:30

Avec _Mire_, spectateurs et danseurs font corps dans l’espace cylindrique d’un kaléidoscope humain. Ici, ce sont les gestes précis des danseurs qui composent la matière visuelle. Les mouvements fabriquent des rosaces colorées et retracent une genèse de l’humanité dans sa beauté, sa force et son ambivalence. La dimension collective devient essentielle pour façonner l’ivresse romantique de ces fresques imaginaires. _> Information : Ce spectacle comporte de la nudité_

de 8 à 23€

Danse contemporaine Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

2021-10-05T20:30:00 2021-10-05T21:30:00

