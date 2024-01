CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY Miré, mercredi 28 février 2024.

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY Miré Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28

Film de Remi Chayé diffusé le 28 février 2024 à la salle des fêtes de miré

Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape

par étape, révélera la mythique Calamity Jane. Dans un convoi

qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure,

le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le

chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et

pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

Informations / réservations

Office de tourisme de l’Anjou bleu

officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83

Salle des fêtes de Miré

Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@anjoubleu.com



