MIRANDE Place d'Astarac 32300 Mirande Gers, Mirande Michel DANEY et Daniel Epi en concert à Mirande MIRANDE Catégories d’évènement: Gers

Mirande

Michel DANEY et Daniel Epi en concert à Mirande, 17 juillet 2021 18:00-17 juillet 2021 20:30, MIRANDE. Samedi 17 juillet, 18h00 Entrée libre. 06 07 46 89 11 Michel DANEY et Daniel EPI à Mirande, le samedi 17 juillet à 18 heures, dans leur spectacle « Chansons et rires de chez nous » Michel DANEY et Daniel EPI MIRANDE, samedi 17 juillet à 17 heures. Vous apprendrez avec plaisir que « Chansons et rires de chez nous » qui en plus de vingt ans, a remporté de très nombreux succès dans les villes et villages du Sud-ouest, sera joué par Michel Daney et Daniel Epi pour une unique représentation cet été dans le Gers, à Mirande, le samedi 17 juillet 2021 à 18 heures. Vous apprécierez ces deux chanteurs, comédiens, musiciens et humoristes qui sauront vous émouvoir et vous enchanter lorsqu’ils vous inviteront à les suivre dans leur voyage en chansons. Place d’Astarac 32300 Mirande place d’Astarac 32300 MIRANDE Gers samedi 17 juillet – 18h00 à 20h30

Détails Heure : 18:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Gers, Mirande Étiquettes évènement : Autres Lieu Place d'Astarac 32300 Mirande Adresse place d'Astarac Ville MIRANDE lieuville Place d'Astarac 32300 Mirande MIRANDE