Fête de l'Europe 2023 – Comité de Jumelage de Mirande
Samedi 13 mai, 09h00
Animation Marché et Musée : gratuit. Dîner concert : 38 euros
De 8h30 à 15h : Marché Cittaslow, marché de producteurs et artisans avec la participation des villes jumelles de Mirande.

16h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts en présence des délégations des villes jumelles.

17h : Le Musée de Mirande fête l’Europe dans le cadre de la Nuit européenne des Musées : Discours officiels des représentants des villes jumelles entrecoupés d’intermèdes musicaux (par le Quintette Aéris) présentés par des jeunes (évocation de compositeurs européens en lien avec les toiles de maîtres européens du musée). Dans le musée, exposition des petites toiles réalisées par les jeunes de Korntal-Münchingen (Allemagne), Tubize (Belgique) et Mirande (France) sur le thème de « La Patrie ».

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

