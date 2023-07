Marché nocturne au lac de miramont Miramont-Sensacq, 1 août 2023, Miramont-Sensacq.

Miramont-Sensacq,Landes

Le marché nocturne au lac de Miramont-sensacsq est un rendez-vous gastronomique incontournable. Venez nombreux découvrir et déguster sur place les produits des producteurs locaux..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

Miramont-Sensacq 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The night market at the Miramont-sensacsq lake is a gastronomic rendez-vous not to be missed. Come one, come all to discover and taste the products of local producers.

El mercado nocturno del lago Miramont-sensacsq es una cita gastronómica ineludible. Venga uno, vengan todos a descubrir y degustar los productos de los productores locales.

Der Nachtmarkt am See von Miramont-sensacsq ist ein unumgänglicher gastronomischer Treffpunkt. Kommen Sie zahlreich, um vor Ort die Produkte der lokalen Erzeuger zu entdecken und zu probieren.

Mise à jour le 2023-07-15 par Landes Chalosse