Soirée vdégustation de vin de Xérès et tapas Miramont-de-Guyenne, 20 octobre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la soirée dégustation de vin avec tapas organisée par l’association Lauzun : ateliers créations et découvertes. Un verre de Cava vous sera servi à votre arrivée et cinq vins de Xérès différents en accord avec chaque tapa. Places limitées. Réservation jusqu’au 15 octobre..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 21:30:00. EUR.

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the wine tasting and tapas evening organized by the Lauzun association: creative workshops and discoveries. You’ll be served a glass of Cava on arrival, and five different sherry wines to match each tapa. Places limited. Reservations required by October 15.

Vengan todos a la velada de degustación de vinos y tapas organizada por la asociación Lauzun: talleres creativos y descubrimientos. Le servirán una copa de cava al llegar y cinco vinos de Jerez diferentes para maridar cada tapa. Plazas limitadas. Reserva obligatoria antes del 15 de octubre.

Kommen Sie zahlreich zum Abend der Weinprobe mit Tapas, der vom Verein Lauzun: Workshops Kreationen und Entdeckungen organisiert wird. Bei Ihrer Ankunft wird Ihnen ein Glas Cava serviert und fünf verschiedene Sherry-Weine, die zu jeder Tapa passen. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Reservierung bis zum 15. Oktober.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT du Pays de Lauzun