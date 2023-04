Vide-greniers Lac du Saut-du-Loup, 13 août 2023, Miramont-de-Guyenne.

À l’occasion de la fête votive organisée par l’association sportive « ASM XV », venez chiner la/les bonnes affaires. Vous pouvez vous restaurer sur place toute la journée et vous amusez grâce à la présence de manèges, de la buvette, ….

Lac du Saut-du-Loup

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the « fête votive » organized by the sports association « ASM XV », come and look for bargains. You can eat on the spot all day long and have fun thanks to the presence of merry-go-rounds, the refreshment bar, …

Con motivo de la « Fête Votive » organizada por la asociación deportiva « ASM XV », venga a buscar gangas. Podrás comer in situ durante todo el día y divertirte gracias a la presencia de tiovivos, el bar de refrescos,…

Anlässlich des vom Sportverein « ASM XV » organisierten Festes « Fête votive » können Sie hier nach Schnäppchen stöbern. Sie können den ganzen Tag über vor Ort essen und sich dank der Karussells, der Bar, … amüsieren.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT du Pays de Lauzun